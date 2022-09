Crescita delle imprese, Calabria sugli scudi nel 2023

Il rapporto

CATANZARO Basilicata, Calabria, Molise e Puglia nel 2023 cresceranno di più rispetto alla media nazionale in uno scenario “base” e perderanno di meno rispetto alla media italiana in uno scenario “worst”. È quanto emerso nel 44esimo evento Industria Felix, organizzato dall’omonimo magazine diretto da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, nella presentazione sulle prospettive di crescita presentata da Cerved tramite la Marketing projects manager Annamaria Bucco.

Secondo lo studio, rispetto al 2019 in uno scenario base le 4 regioni meridionali crescerebbero così il prossimo anno: Puglia +3,4%, Calabria +3,6%, Molise +4,6%, Basilicata +4,9% rispetto all’Italia con +2,7%.

In uno scenario peggiore, invece, dove la media nazionale si attesterebbe sul -2,2%, le regioni avrebbero i seguenti trend: Puglia -1,5%, Calabria -1,4%, Molise -0,7%, Basilicata -0,2%.

Giovedì su Taranto al Circolo Ufficiali della Marina Militare si sono accessi i riflettori del mondo imprenditoriale grazie alla presenza delle 90 società di capitali con sede legale in Basilicata, Calabria, Molise e Puglia che sono state insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità.

«L’evento interregionale Industria Felix, di cui Grant Thornton è un sostenitore storico, alla presenza delle migliori imprese del territorio rappresenta una buona occasione per confrontare esperienze e buone pratiche su temi di economia di stringente attualità;, penso ad esempio alla possibilità di costituire consorzi tra imprese, in spirito cooperativistico, che in questi mesi e nei futuri a venire potrebbero aiutare a mitigare gli effetti negativi e ridurre i rischi e i costi dovuti all’instabilità dei mercati, alla irreperibilità delle materie prime e all’aumento dei prezzi. In relazione ai benefici auspicati per imprese e le famiglie, ci si augura che le politiche e decreti legge del futuro Governo continueranno nella direzione della riduzione del cuneo fiscale», il commento di Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton.