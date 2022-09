Politiche, in Calabria il dato peggiore a livello nazionale: alle ore 19 affluenza al 36,9%

IL GIORNO DELLE ELEZIONI

In Calabria alle ore 19 l’affluenza alle sezioni per le elezioni politiche registra il dato più basso a livello nazionale: secondo la rilevazione del ministero dell’Interno, infatti nella nostra regione finora ha votato solo il 36,92% degli aventi diritto, dato tra l’altro in flessione anche rispetto al precedente del 2018 (quando l’affluenza si attestò al 49,64 per cento). Per quanto riguarda la singole province della Calabria, in quella di Catanzaro ha votato il 38,33% (nel 2018 la percentuale era stata il 51,06); a Cosenza il 38,67% (52,69); a Crotone il 34,22% (46,37); a Reggio Calabria il 34,74 % (45,91) e a Vibo Valentia il 36,01% (50,03). Il calo dei votanti, dunque, riguarda l’intero territorio regionale.