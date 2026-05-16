Inzaghi: «Grande rispetto per il Catanzaro, vogliamo regalare la serie A ad Alessia»

la vigilia

PALERMO «Sappiamo di aver fatto un campionato importante e arriviamo bene ai playoff, non vogliamo avere rimpianti. Sono stati giorni particolari e tristi, mi auguro di riuscire a regalare ad Alessia il sogno della promozione della Serie A. E’ stata una “guerriera” sino all’ultimo, e questo mi mette i brividi». Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma alle 20 al Ceravolo con il Catanzaro, valida per la semifinale d’andata del playoff di Serie B. Il riferimento è ad Alessia La Rosa, bambina di 8 anni tifosissima del Palermo, morta in settimana dopo una lunghissima convivenza con un tumore. «Per noi quella di domani è la partita più importante, dobbiamo andare a Catanzaro per vincere – ha aggiunto il tecnico – grande rispetto per loro, ma abbiamo fatto 13 punti in più e abbiamo dimostrato di essere più forti. Non penso al ritorno mercoledì, vogliamo chiudere i giochi domani». L’allenatore rischia di dover rinunciare agli acciaccati Bani e Palumbo: «Oggi hanno lavorato un po’ in gruppo, ma – ha sottolineato – in campo andrà chi è al 100%. Certamente in difesa giocherà Peda, è forte e fondamentale in queste partite. Per il resto ho validi sostituti, vedremo domani».

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