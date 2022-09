Fratelli d’Italia primo partito. Meloni: «È il tempo della responsabilità»

politiche 2022

L’Italia svolta a destra. Fratelli d’Italia è il primo partito e raccoglie il 26,3% (56.782 sezioni scrutinate su 60.399). Il centrodestra 44,5% – ottiene una maggioranza netta nel nuovo Parlamento. L’affluenza è stata del 63,95%, il dato più basso mai registrato per le elezioni politiche.

A dati consolidati, Giorgia Meloni arriva nel quartier generale di Fratelli d’Italia a raccogliere l’ovazione dei suoi. «Dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida FdI. E’ il tempo della responsabilità, l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo», dice.

Pd secondo partito. Terzo il M5S

Il Pd è il secondo partito con il 19,1% – quando mancano 4.000 sezioni da scrutinare su 60.399 – e il centrosinistra arriva al 26,2%, oltre 15 punti in meno del centrodestra. Terzo il M5s con il 15,1%. «Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità», esulta Conte. Nella coalizione che vince, al trionfo di Fdi corrispondono risultati negativi della Lega al 9% e di Fi al 8,2%, Noi Moderati allo 0,9%. Mentre nel centrosinistra Verdi-Si ottengono il 3,5%, +Europa il 2,9%, Impegno civico lo 0,5%. Il terzo polo Azione-Italia Viva arriva al 7,6%, Italexit all’1,8%.

Di Maio fuori dal Parlamento

Luigi Di Maio è stato sconfitto dall’ex ministro Sergio Costa (M5S) nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi è fuori dal prossimo Parlamento. Tra le sfide in programma, Daniela Santanché ha sconfitto Carlo Cottarelli, Pierferdinando Casini ha avuto la meglio su Vittorio Sgarbi, Emma Bonino ha vinto il “derby” contro Carlo Calenda ma è stata superata dalla candidata di centrodestra Lavinia Mennuni. Risultano eletti anche Ilaria Cucchi, Claudio Lotito e Silvio Berlusconi nel collegio uninonominale del Senato di Monza.