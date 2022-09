Graziano: le elezioni confermano il buon governo del centrodestra e di Occhiuto in Calabria

la riflessione

LAMEZIA TERME «Il centrodestra stravince anche in Calabria e conferma il buon governo della Regione Calabria e del presidente Occhiuto. Abbiamo vinto 6 collegi sui 7 disponibili tra Camera e Senato e mandiamo a Roma persone competenti, capaci, attente ai territori». Lo afferma il capogruppo Udc in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, commentando l’esito delle urne delle Politiche 2022. «È stata una campagna elettorale davvero anomala – aggiunge Graziano – entrata nel vivo nel cuore dell’estate e nel pieno di una crisi economica e sociale senza precedenti. Ecco, è da qui che dobbiamo ripartire per restituire dignità ai cittadini calabresi cercando di eliminare un po’ alla volta quell’equazione che ha preso piede negli ultimi anni e per la quale lo Stato significa solo assistenza. Lo Stato deve tornare a erogare servizi e stare vicino alle persone che rimangono indietro. La Calabria a guida centrodestra – precisa Graziano – questo lo sta facendo da oltre un anno e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non più una regione con il cappello in mano ma una terra capace di fare proposte ed essere anche apripista per il Paese. Ecco, oggi è un giorno di grande fiducia, di forte speranza per un futuro che deve essere sicuramente migliore del passato. Forza così e auguri agli amici del centrodestra – conclude Graziano – che da adesso e per i prossimi 5 anni rappresenteranno la Calabria in Parlamento e al Governo dell’Italia».