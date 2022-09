Senato, FdI in testa supera Forza Italia che “tiene”. Male la Lega. M5S primo partito. Il Pd arranca

lo spoglio in Calabria

Lo spoglio copre 2.089 su 2.401 sezioni e quindi ha un crisma di stabilità ormai abbastanza definito. E segnala sorprese e indicazioni in controtendenza rispetto al dato nazionale e agli ultimi sondaggi. Il primo dato è al Senato in Calabria il centrodestra è al 42,17% e Fratelli d’Italia (19,02%) supera con maggiore distanza rispetto alla rilevazione precedente Forza Italia (16,54) che comunque “tiene”, a differenza della Lega (scivolata al 5,79%) mentre Noi Moderati annaspa sotto l’1% (0,83%). Ma il “boom” è del Movimento 5 Stelle, che sicuramente non ripeterà l’exploit di cinque anni fa ma si conferma ampiamente primo partito in Calabria attestandosi oltre il 29%. Centrosinistra invece al palo (è al 17,66), con un Pd che non decolla per il Pd, attestato al momento al 14,40% (sotto la soglia psicologica del 15 e “doppiato” dal M5S)) mentre Alleanza Verdi e Sinistra è all’1,4%, +Europa all’1,10% e Impegno Civico allo 0,70%. Più indietro Azione-Italia Viva: il binomio Renzi-Calenda arriva al 3,90%. Con questo schema, è probabile che i quattro partiti più votati conquistino un senatore ciascuno (Roberto Scarpinato per il M5S, Fausto Orsomarso per Fdi, Mario Occhiuto per Fi, Nicola Irto per il Pd). I numeri, tuttavia, sono ancora in evoluzione anche se sono sempre meno “ballerini”.