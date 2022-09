Ancora roghi in Calabria, nel Crotonese minacciate le abitazioni

le operazioni di spegnimento

CROTONE La stagione degli incendi non si è ancora conclusa in Calabria. I vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenuti in Località Santa Focà nel comune di Strongoli Marina per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea che ha interessato circa 5 ettari. Durante le operazioni di spegnimento i pompieri hanno tratto in salvo un gregge di ovini. Nel comune di San Leonardo di Cutro un incendio di vegetazione ha interessato canneti e macchia mediterranea in prossimità del centro abitato. In via precauzionale alcuni abitanti sono stati allontanati dalle abitazioni sino al termine delle operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza del sito. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco con supporto di autobotte per rifornimento idrico e personale di Calabria Verde. Numerosi altri interventi sono stati effettuati nel Vibonese e nel Reggino. Non si registrano danni a persone.