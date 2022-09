Migranti pagano ma i passeur li lasciano in Italia: arrestato un 66enne di Seminara

i controlli

VENTIMIGLIA Due passeur accusati di essersi fatti pagare complessivamente 675 euro da quattro stranieri che volevano entrare in Francia dall’Italia, ma che in realtà erano stati lasciati nei pressi di un sentiero di frazione Grimaldi, a Ventimiglia, sono stati arrestati dalla polizia. I fatti risalgono allo scorso 19 settembre.

In manette sono finiti un italiano di 66 anni, originario di Seminara (Reggio Calabria), ma abitante a Bordighera e un pachistano di 21 anni. Oggi c’è stata la convalida dell’arresto davanti al gip Paolo Luppi del tribunale di Imperia.

Stando a quanto accertato, i quattro stranieri sarebbero entrati in contatto con i due arrestati, tramite la mediazione di un nordafricano. Al momento dell’intervento della polizia, l’italiano è stato trovato in possesso di 165 euro e il pachistano di 510. Per andare in Francia, tuttavia, i due quattro migranti avrebbero dovuto incamminarsi per un impervio sentiero che conduce dall’altra parte della frontiera.