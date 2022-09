Paura a Lamezia, cade ascensore al Comune: nessun ferito

il caso

LAMEZIA TERME Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi ma che, solo per fortuna, non ha causato feriti o peggio, vittime, solo tanta paura. È accaduto tutto questa mattina, in pochi secondi. Siamo al Comune di Lamezia Terme, nel palazzo dedicato agli uffici e dove ogni giorno, oltre ai lavoratori, si recano i cittadini lametini. Qui, dopo le 9, è letteralmente collassato l’ascensore, presumibilmente per lo scoppio di un motore. Il guasto improvviso, poi la discesa repentina che, solo per fortuna, si è fermata dal quarto al terzo piano dell’edificio comunale, bloccandosi.

L’episodio

Solo tanto spavento, dunque, perché nessuno si trovata all’interno dell’ascensore in quegli attimi, così come hanno potuto constatare gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del fuoco accorsi sul posto. Un episodio, però, preoccupante. Da tempo, infatti, i cittadini e i dipendenti comunali hanno denunciato i continui malfunzionamenti dell’ascensore e oggi, col cedimento, si è sfiorata la tragedia. Intanto la zona è stata chiusa e sono in corso gli accertamenti del caso. (Gi. Cu.)