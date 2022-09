Provincia di Catanzaro, “colpaccio” di Mormile: esulta il centrodestra. Sconfitti Fiorita e il centrosinistra

il voto

CATANZARO Il sindaco di Soveria Simeri Amedeo Mormile è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro. Il candidato del centrodestra, sindaco di Soveria Siveri, consigliere provinciale in carica, ritenuto vicino al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, ha sconfitto il suo competitor Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, candidato presidente per il centrosinistra, all’esito delle elezioni di secondo grado per eleggere la nuova guida dell’ente intermedio catanzarese. Nettissima la vittoria di Mormile, che ha “sbancato” in tutte le fasce di voto, anche in quelle – le più basse, relative ai piccoli Comuni – che per gli addetti ai lavori avrebbero dovuto favorire Fiorita. (c. a.)