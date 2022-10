Lamezia, «piove nel reparto Dialisi, situazione imbarazzante»

la denuncia

LAMEZIA TERME Nel reparto Dialisi dell’ospedale di Lamezia Terme «da ormai troppo tempo perdura una situazione che definire incredibile è poco. Piove all’interno della struttura e c’è necessità dei secchi per contenere la pioggia». La denuncia arriva da Giuseppe Gigliotti, presidente dell’associazione “Malati cronici del Lametino”. «Per quanto ci risulta – spiega Gigliotti – non sono certo mancate le segnalazioni alla direzione competente che forse non è riuscita a trovare tempo e modi per porre soluzione. Le denunce che arrivano alla nostra associazione sono continue. Avevamo avuto modo di comunicare la necessità di assumere personale perché si ha difficoltà con i turni e i riposi. Ora speriamo che senza ulteriori indugi si provveda a sanare questa imbarazzante situazione». Ennesimo disagio che si registra in un territorio nel quale l’emergenza sanitaria si tocca con mano: «Troppe carenze, tempi biblici per le prenotazioni, 118senza medici. Pazienti che non hanno più la possibilità di curarsi.Cosa altro dobbiamo aspettarci?».