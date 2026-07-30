Ance Cosenza festeggia Roberto Rugna: eletto alla guida del Consiglio delle Regioni

l’incarico

COSENZA Il presidente di Ance Cosenza, Giuseppe Galiano, esprime le congratulazioni dell’Associazione per l’elezione di Roberto Rugna alla guida del Consiglio delle Regioni di Ance e per il suo ingresso, in qualità di vicepresidente, nella squadra di presidenza dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili rappresentata da Antonio Ciucci. «A nome mio, del Consiglio Direttivo e degli associati di Ance Cosenza – dichiara il presidente Giuseppe Galiano – desidero esprimere compiacimento per l’importante incarico affidato al collega Rugna. Si tratta di un attestato di stima verso la nostra Associazione ed il territorio e per un imprenditore che ha lavorato con impegno, maturando significative esperienze all’interno di Ance Cosenza e di Ance Calabria, che guida da due anni». «La sua elezione – prosegue il numero uno degli imprenditori edili della provincia – rappresenta motivo di orgoglio per la nostra associazione. Siamo certi che, quale unico rappresentante della Calabria ai vertici nazionali di ANCE, il presidente Roberto Rugna saprà interpretare questo ruolo con senso del dovere, portando all’attenzione dell’Associazione le esigenze dei territori e contribuendo a valorizzare un comparto strategico per lo sviluppo del Paese. L’edilizia è un motore di crescita economica, occupazione e rigenerazione urbana: un settore che crea valore, migliora la qualità delle comunità e guarda con responsabilità al futuro delle nostre città».

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