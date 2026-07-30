Pnrr, in Calabria finanziati 9.751 progetti: il 21% è già concluso

la relazione

CATANZARO Sono 9.751 i progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Calabria per un investimento di 2 miliardi e 389.830.529 milioni di euro. Di questi, il 21% è concluso e il 78,9% è in corso. La media regionale in Italia è del 26,2% di cantieri conclusi e del 73,8% in corso. I dati sono contenuti nella relazione sullo stato di avanzamento del Pnrr diffusa dal governo. Nel dettaglio, il finanziamento maggiore, 774.364.018,34, è destinato alla Misura 2 Transizione ecologica, seguita dalla 3 Infrastrutture con 541.276.161,42 euro e dalla 1 Digitalizzazione con 443.437.690,60 euro. Alla misura 4 Istruzione e ricerca sono destinati 320.526.952,92 euro, alla 6 Salute 139.497.701,79 euro, alla 5 inclusione e coesione 138.240.922,78 euro e alla 7 REPowerEU 32.487.081,87. Tra i principali soggetti attuatori figurano le Società per azioni con 1.841.162.906,19 euro (il 29,57% del totale) per 106 progetti, i Comuni con 1.291.200.356,73 euro (20,74%) con 5.187 progetti e la Regione con 848.332.570,54 euro (13,62%) e 2.898 progetti. Per quanto riguarda il dato provinciale, a Catanzaro i progetti sono 4.582 per 1.034.624.742,54 euro, il 17,7% dei quali conclusi e l’82,3% in corso; a Cosenza 9.115 per 1.996.371.648,39 euro, con il 17,9% concluso e l’82,1% in corso; a Crotone ci sono 1.915 progetti per 399.241.497,89 euro con il 21,8% concluso e il 78,2% in corso; a Reggio Calabria i progetti sono 5.423 per 1.294.842.715,43 con il 17,5% concluso e l’82,5% in corso; a Vibo Valentia i progetti sono 2.141 per 368.036.284,61 euro con il 26% concluso e il 74% in corso.

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