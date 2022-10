Misiti: grazie ai calabresi che hanno dato fiducia al M5S e a Conte

il commento

LAMEZIA TERME «I dati ufficiali appena diramati consentono alla Calabria di portare alla Camera Anna Laura Orrico, Vittoria Baldino, Riccardo Tucci ed Elisa Scutellà mentre al Senato siederà Roberto Scarpinato. Per quanto riguarda Federico Cafiero De Raho la sua proclamazione in Emilia Romagna è per noi solo un tecnicismo. Resta comunque parte integrante della squadra». Così il coordinatore regionale del M5S Massimo Misiti. «Grazie – prosegue Misiti – ai cittadini calabresi che hanno dato fiducia al MoVimento 5 Stelle e al suo presidente Giuseppe Conte. Insieme #dallapartegiusta».