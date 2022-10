Parte DeGusto 2022, Gallo: «La Calabria ha un patrimonio produttivo immenso»

L’evento

RENDE Inaugurata stamani al palazzetto dello sport di Rende, DeGusto 2022, la fiera sul cibo organizzata da “Cosenza Eventi”.

Centinaia gli espositori presenti, con tutti i Gal e i consorzi di tutela dei prodotti rappresentati. Guest star di questa edizione Andy Luotto.

All’inaugurazione sono intervenuti con dei saluti istituzionali, Pina Sturino, consigliere delegata della Provincia di Cosenza, Domenico Ziccarelli, assessore comunale rendese, Luciana De Francesco, presidente della prima commissione consiliare della Regione.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha messo in evidenza come «la Calabria corra, anche e soprattutto attraverso il contributo di associazioni come “Cosenza Eventi”. Abbiamo un patrimonio produttivo immenso che, come ha detto giustamente Andy Luotto, non ha eguali. Abbiamo tanti prodotti Igp e siamo la prima regione italiana come terreni coltivabili, e queste iniziative servono per far crescere ulteriormente il settore».

«Abbiamo bisogno di alleanze – ha detto ancora Gallo – e di eventi come questo che promuovono le grandi risorse della nostra agricoltura».

Dobbiamo raggiungere i mercati più ricchi – ha concluso Gallo – che possano recepire le bellezze della nostra terra».

Chiudendo i lavori Annalaura Orrico, deputato del Movimento 5 Stelle di Cosenza, ha detto che: «già il colpo d’occhio del palazzetto conferma come sia possibile organizzare eventi di alto livello anche in Calabria».

«Dobbiamo rilanciare la cultura calabrese, del buon cibo – ha aggiunto Orrico – sapendo che abbiamo una tradizione che è la storia del nostro popolo. Ci sono le Calabrie più che una Calabria con produzioni di qualità che hanno solo bisogno di sinergie istituzionali e di filiere adatte».

«Dobbiamo portare in tutto il mondo e specialmente nell’area del Mediterraneo, di cui siamo il centro, i nostri prodotti – ha proseguito Orrico – sapendo di poter identificare, attraverso le produzioni calabresi, un luogo e un’identità».

DeGusto continuerà fino a martedì 11 e sarà aperto gratuitamente al pubblico.