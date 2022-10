Serie B, la Reggina trionfa al Granillo contro il Cosenza: 3-0

calcio

REGGIO CALABRIA Davanti a 15 mila spettatori, a Reggio Calabria, la Reggina vince per 3-0 il derby calabrese con il Cosenza. A segno Rivas, Menez e Pierozzi. Ritmo alto fin dai primi minuti di gara. Al 9′ gli amaranto sbloccano il risultato: Rivas in giocata col destro beffa Matosevic e manda in rete. Nel primo tempo la Reggina controlla il gioco, anche se conclude poco verso la porta. Il Cosenza è in difficoltà e non riesce a reagire. A inizio ripresa gli amaranto raddoppiano con Menez che al 52′ infila il pallone alla sinistra di Matosevic, che non può raggiungerlo. Al 63′ anche Pierozzi, servito da Di Chiara, col sinistro di precisione manda in rete. Dionigi con i cambi prova a dare una scossa ai suoi e al 69′ Butic di testa colpisce il palo. Nel finale i rossoblù restano in dieci per l’espulsione di Martino. Nella festa del Granillo la Reggina porta a casa i tre punti del derby calabrese.

REGGINA (4-3-3): Colombi 6; Pierozzi 7.5, Cionek 6.5, Gagliolo 6.5, Di Chiara 6.5 (38′ st Giraudo sv); Fabbian 6, Majer 7, Hernani 6 (23′ st Liotti sv); Ricci 6.5 (16′ st Canotto 6), Menez 7 (23′ st Gori sv), Rivas 7 (38′ st Cicerelli sv). In panchina: Ravaglia, Bouah, Camporese, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Santander. Allenatore: Inzaghi 7.

COSENZA (4-3-2-1): Matosevic 5.5; Rispoli 6, Rigione 5.5, Venturi 5.5, Panico (11′ st Gozzi 5.5); Voca 5 (21′ st Calò 5), Brescianini 5.5, Vallocchia 5 (11′ st Kornvig 5.5); Brignola 5.5 (11′ st Martino 4), D’Urso 6 (21′ st Butic 5.5); Larrivey 5.5. In panchina: Marson, Meroni, Merola, Camigliano, Sidibe, Zilli, Arioli. Allenatore: Dionigi 5. ARBITRO: Valeri di Roma 6.5. RETI: 9′ pt Rivas, 7′ st Menez, 18′ st Pierozzi.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 15.417, di cui 458 ospiti. Espulso al 43′ st Martino per gioco falloso. Ammoniti: D’Urso, Rispoli, Butic. Angoli: 4-7. Recupero: 1′; 3′.