Tre ore di ritardo per i voli Milano Lamezia e ritorno, ai viaggiatori 250 euro di rimborso

Nottata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Milano Lamezia Terme e Lamezia Milano Malpensa, che, nella giornata di ieri, venerdì 7 ottobre, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Easyjet. Lo riferisce una nota. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Nella fattispecie – prosegue la nota – il volo Milano Lamezia EJU2865 doveva partire alle 19:35 ed è atterrato solamente alle 00:36. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Lamezia Milano EJU2866 con partenza prevista alle 22:10 e atterrato alle 03:23 dell’indomani. Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, i passeggeri dei voli in ritardo Easyjet Milano Lamezia e ritorno – conclude la nota – possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it