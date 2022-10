Fc Lamezia Terme, cinque su cinque: vince ad Aversa (2-0) e vola in classifica

SERIE D

LAMEZIA TERME Cinque su cinque. Percorso netto per l’FC Lamezia Terme che con la vittoria in trasferta ottenuta contro il Real Aversa certifica la prima posizione in classifica, seppur in comproprietà con il Catania.

Mister Novelli schiera Addesi alto a destra nel tridente offensivo e l’attaccante non tradisce griffando la vittoria con una doppietta.

La squadra lametina comanda il girone I di Serie D con cinque vittorie, dieci gol fatti e quattro subiti e domenica prossima al D’Ippolito ospiterà la Polisportiva Santa Maria Cilento.