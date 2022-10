Basketball Lamezia domenica a Benevento per la prima trasferta stagionale. Aggregato al gruppo Lazar Labovic

serie c gold

LAMEZIA TERME Archiviata la prima vittoria stagionale contro i giovani del Napoli al Palasparti, tempo di prima trasferta per la GolemSoftware Basketball Lamezia, attesa questa domenica alle 18 dalla gara in casa del Benevento sconfitto dal Mondragone di 2 punti all’esordio stagionale. Nell’analisi settimanale con il coach delle fenici gialloblu, Umberto Di Martino, si parte proprio da quanto visto di buono alla prima uscita della nuova stagione in serie C Gold: «era importante iniziare bene, con la giusta aggressività, avevo chiesto ai ragazzi di avere un impatto importante al nuovo campionato e sono soddisfatto della prestazione». Lamezia che ritrova Benevento a distanza di qualche mese dal turno play off che vide vincenti i campani, con entrambe le formazioni ad avere ora diversi volti nuovi rispetto a maggio. Di Martino valuta che «Benevento ha mantenuto un paio di elementi importanti, hanno un allenatore di grande esperienza, sono una squadra che come noi e molte altre ambisce alla parte alta della classifica, quindi questa come tutte le altre sarà una trasferta impegnativa. Dovremmo farci trovare ancora più pronti rispetto alla prima giornata, vincere in trasferta nell’arco della stagione non sarà mai semplice. Servirà una gara perfetta, perché potrebbero essere 2 punti molto preziosi nell’economia della classifica finale». Secondo l’allenatore già il primo turno di campionato ha dato delle indicazioni in tale senso: «le sorprese credo che saranno all’ordine del giorno, sarà difficile vincere in trasferta e lo ha dimostrato anche il primo turno di campionato. Il fattore campo ha prevalso in quasi tutte le partite, sarà molto difficile vincere fuori casa ma il nostro obiettivo sarà lo stesso di altre società, ovvero fare bene fino in fondo. C’è tanta concorrenza, sarà un campionato molto impegnativo e difficile ma vogliamo far si che il nostro sogno possa diventare realtà». Roster che intanto continua il processo di amalgama, dovendo inserire anche qualche nuovo elemento. La settimana di preparazione si chiude infatti con un nuovo colpo di mercato per la GolemSoftware Basketball Lamezia, con il direttore sportivo Nando Fusto ad ufficializzare l’arrivo di Lazar Labovic, play/guardia natio del Montenegro, classe 2001 lo scorso anno a Potenza. «Avevamo l’esigenza di inserire un esterno che potesse aumentare le rotazioni di tutta la squadra, in un campionato molto difficile avere cambi pronti può far si di avere giocatori lucidi in ogni zona del campo nei momenti decisivi della gara» spiega Di Martino.