Atto intimidatorio all’ex clinica Tricarico di Belvedere, la solidarietà del senatore Occhiuto

BELVEDERE MARITTIMO «Non solo una ferma condanna dell’atto criminale in sé, ma una vicinanza istituzionale tangibile che, una volta per tutte, renda netta la distinzione di una Calabria che non può, non vuole e non deve più essere assoggettata a logiche di sopraffazione e malaffare». Lo afferma il senatore Mario Occhiuto all’indomani della nascita ufficiale della XIX legislatura, stigmatizzando la «gravissima intimidazione» ai danni dell’ex clinica Tricarico di Belvedere Marittimo (Cs), in prossimità dell’ingresso della camera mortuaria del Tirrenia Hospital. «La mia sentita solidarietà – sottolinea il senatore di Forza Italia – va ai proprietari della struttura, a tutto il personale sanitario e amministrativo, ma anche all’intera cittadinanza dell’alto Tirreno cosentino che intendo rassicurare: non mancherà la vigile presenza della Politica quale strumento per azioni concrete volte a liberare il territorio dai fenomeni delinquenziali che ne ostacolano la crescita».