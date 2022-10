Cosenza, bollette bruciate in piazza XI Settembre. «Adesso basta» – VIDEO

la protesta

COSENZA «Stop agli extraprofitti dei colossi dell’energia, tariffa minima sociale». Lo ripete, più volte, ad alta voce Stefano Mancuso del sindacato Cobas. In piazza XI Settembre a Cosenza sono diverse le associazioni riunite per manifestare e dire basta ai rincari e ai profitti «sulla nostra pelle». Il 2 dicembre a Roma ci sarà una grande manifestazione dei sindacati di base, ma intanto «bonus sociale e sgravi non bastano». «Sono stati ottimi palliativi – dice Mancuso – ma non sono abbastanza. Di fronte a questi aumenti è necessario un intervento strutturale sul mercato dell’energia». «Oggi la maggior parte dei cittadini deve decidere se mangiare o accendere la luce – chiosa Mancuso – se acquistate il pane o accedere il gas». Nel corso del sit-in alcuni cittadini hanno dato fuoco alle bollette dell’energia elettrica e del gas. (f. b.)