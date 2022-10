Congresso della Uil, Bombardieri riconfermato alla guida

La conferma

ROMA Pierpaolo Bombardieri è stato confermato alla guida della Uil dal Consiglio nazionale del sindacato, eletto dal Congresso nazionale dell’organizzazione, a Bologna, e resterà in carica per il mandato 2022-2026.

Dopo l’esito della votazione e prima di iniziare il suo intervento conclusivo sul palco, Bombardieri calabrese di origine – è nato a Marina di Gioiosa Ionica – si è rivolto alla platea del Congresso nazionale dicendo: «Grazie della fiducia e dell’affetto. Grazie per il cuore, per la passione che mettete ogni giorno nel vostro lavoro».