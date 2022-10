Roccella Jonica, altri tre sbarchi: in porto più di 200 migranti

i soccorsi

ROCCELLA JONICA Sono più di 200 i migranti soccorsi e portati in salvo nella notte tra venerdì e sabato al largo delle coste joniche in Calabria. I migranti, raggiunti in tre operazioni di salvataggio coordinate dalla Guardia costiera, sono arrivati nel porto di Roccella Jonica in tre fasi. Il primo intervento è stato compiuto nel tardo pomeriggio di venerdì e ha interessato 50 profughi su una barca a vela a 90 miglia da Roccella, giunti in porto a in nottata. Nel secondo sono stati tratti in salvo 100 migranti. Il terzo intervento è avvenuto al largo di Soverato: un’ottantina le persone soccorse e trasportate ancora a Roccella Jonica. A bordo, in questo caso, sarebbero stati individuati due presunti scafisti.