Allo studio un provvedimento per i precari della Legge 12

lavoro

CATANZARO Per affrontare la problematica del personale della legge 12 del 2014, si è tenuto, oggi alla Cittadella regionale, un incontro tra il presidente della Giunta Roberto Occhiuto, il presidente del Consiglio Filippo Mancuso, la vicepresidente Giusy Princi, il vicepresidente del Consiglio Pierluigi Caputo, la presidente della VI Commissione consiliare Katya Gentile e il direttore generale del Dipartimento Lavoro della Regione Roberto Cosentino.

A conclusione della riunione, si è stabilito di predisporre – al fine di garantire l’attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di affiancamento e potenziamento del personale operativo per l’attuazione dei progetti del Pnrr di cui potranno beneficiare le amministrazioni locali e gli ambiti territoriali – un apposito testo di legge. Il provvedimento legislativo sarà da condividere con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e sarà finalizzato all’individuazione di un percorso amministrativo sostenibile, che offra un’opportunità lavorativa ai soggetti facenti parte dell’elenco definito dal Dipartimento Lavoro della Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2014.