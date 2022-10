Corigliano Rossano, nove migranti in fuga dopo lo sbarco

Il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Nuovi dettagli emergono dopo lo sbarco di migranti avvenuto nei giorni scorsi al porto di Corigliano. Un centinaio, in prevalenza curdi, hanno raggiunto le coste calabresi giovedì scorso e tra questi in tredici erano stati ospitati al centro Caritas diocesano di Santa Maria delle Grazie.

Tra questi in nove si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul caso indagano gli uomini del Commissariato di Corigliano Rossano che si sono posti sulle loro tracce. (lu. la.)