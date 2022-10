Cosenza scende in piazza per la pace

“Europe for Peace”

COSENZA Cosenza scende in piazza e lo fa insieme con altre centinaia di piazze sparse in tutta Europa. Lo farà sabato 22 ottobre alle 16.30 ritrovandosi a piazza Loreto. Da lì si muoverà un corteo colorato e pacifico che si snoderà lungo Piazza Bilotti e Via Alimena arrivando a Piazza XI Settembre. Numerose sono già le adesioni di singoli, associazioni e sindacati.

Un week end di mobilitazione che la Rete Pace e Disarmo a livello nazionale ha lanciato unendosi alla sigla Europe for Peace.

È una dichiarazione di Pace senza sé e senza ma. Nella piattaforma di lancio della tre giorni (https://www.europeforpeace.eu/ ) non ci sono dubbi sulla soluzione al conflitto:

«Le armi non portano la pace, ma solo nuove sofferenze per la popolazione. Non c’è nessuna guerra da vincere: noi invece vogliamo vincere la pace».

È un richiamo all’Italia, all’Europa e all’Onu – si legge in una nota – affinché venga convocata una conferenza di pace, unica possibilità per superare scenari di violenza e di morte. Cosenza sta rispondendo con un’adesione massiccia a questo appello. Proviamo a essere tantissimi rilanciano gli organizzatori, che sia davvero un autunno di Pace per questo e gli altri conflitti del mondo.