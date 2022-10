“Autolinee Romano”, il prefetto precetta i lavoratori in sciopero

la vertenza

CROTONE Il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha precettato i lavoratori della “Autolinee Romano” che erano in sciopero da lunedì scorso in segno di protesta contro il pagamento parziale dei loro stipendi. Nella sua ordinanza, il Prefetto ordina ai dipendenti della società di autolinee «cessare le iniziative di protesta per come finora effettuate in violazione dell’iter procedurale di proclamazione dello sciopero in tema di servizi pubblici essenziali», e di «ridurre il dissenso alle forme prescritte dalla legge». Col provvedimento, In particolare, si ordina ai lavoratori di avere riguardo «delle fasce orarie di garanzia». La comunicazione di avvenuta precettazione è stata inviata, per conoscenza, alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, al Sindaco di Crotone, al Presidente della Regione Calabria ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

«Preoccupati dall’ordinanza del prefetto»

«L’ordinanza emanata dalla Prefettura certamente ci preoccupa». Lo affermano, in una dichiarazione, Francesco Aprigliano e Vincenzo Maida, portavoce dei lavoratori delle “Autolinee Romano”, in sciopero da lunedì scorso, dopo la precettazione ricevuta dalla Prefettura. «Siamo ben consapevoli – aggiungono – di erogare un servizio pubblico essenziale. La legge ci impone di tornare al lavoro, ma la lettera di precetto del Prefetto non prende in considerazione il nostro futuro ed il nostro diritto alla retribuzione. Al momento non abbiamo la metà dello stipendio, ma soprattutto siamo preoccupati per il nostro futuro e per le incertezze che incombono sulle nostre famiglie». Per dopodomani, venerdì, intanto, è fissato un incontro, per un esame della vertenza, a Catanzaro, nella sede della Regione Calabria, tra l’assessore ai Trasporti, Fausto Orsomarso, e i rappresentanti dei sindacati.