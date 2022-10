Corigliano-Rossano, 43enne in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO. Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di violenza di genere poste in essere dai Carabinieri dal Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, i Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Scalo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale della custodia cautelare al regime degli arresti domiciliari, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal dott. Alessandro D’Alessio, dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Castrovillari (CS), nei confronti di un 43enne del posto, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’attività investigativa intraprese dai militari operanti, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, quanto successo alla convivente dell’indagato, la quale, qualche giorno addietro, sarebbe stata aggradita fisicamente dall’arrestato, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari.