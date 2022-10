Iv Cosenza: «Sostegno ai sindaci, occorre realizzare il progetto della stazione di Montalto»

l’appello

COSENZA «L’appello a Trenitalia SPA da diversi sindaci dell’area urbana cosentina non può che essere accolto con favore atteso che pone il tema della mobilità ferroviaria all’attenzione sia della principale azienda italiana di trasporto ferroviario sia del dibattito pubblico e politico», dice Davide Lauria Coordinatore Italia Viva – Provincia di Cosenza. «Solleva una questione tanto dibattuta quanto irrisolta, quella dei collegamenti infrastrutturali e di trasporto di un’area di snodo fondamentale per l’intera Regione.

Se la questione è condivisibile quanto al tema da discutere, parzialmente diversa è la soluzione che, come IV, intendiamo suggerire. Riteniamo opportuna, in considerazione delle esigenze del territorio, la realizzazione di un progetto da tempo esistente e ampiamente dibattuto ma mai eseguito, che prevede la fermata ferroviaria nel territorio del Comune di Montalto Uffugo e precisamente nella frazione di Santa Maria di Settimo, lungo il tragitto percorso dal treno Freccia Argento 8509 Sibari-Bolzano, che non comporterebbe alcun aumento dei tempi di percorrenza e dunque scongiurerebbe una vera e propria contraddizione in termini per una tratta ad Alta Velocità.

Inoltre, l’ubicazione di tale fermata in un’area prospiciente al campus dell’UNICAL favorirebbe la mobilità delle migliaia di studenti, docente e personale amministrativo che quotidianamente affluisce in un’area che rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio, così ponendo le condizioni di uno sviluppo maggiore in termini sia economici che culturali. Riteniamo che i tempi siano maturi per la realizzazione di un’opera che consentirebbe, finalmente, il superamento di un vulnus infrastrutturale e di servizio ormai insostenibile e inaccettabile, posto che comporta l’esclusione dal tragitto percorso dall’Alta Velocità di un hinterland di oltre 150mila persone nonché di un’area urbana e produttiva di rilevante impatto economico e culturale per la presenza del prestigioso Ateneo dell’UNICAL. Come coordinatore di ITALIA Viva per la Provincia di Cosenza, mi unisco all’iniziativa portata avanti dai Sindaci del territorio, cui aggiungo l’invito accorato a un atto di coraggio in più in favore delle nostre comunità e dello sviluppo dei nostri territori».