Reggio, la Mediterranea conferirà al principe Alberto di Monaco la laurea magistrale honoris causa

la cerimonia

REGGIO CALABRIA Il Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti comunica che, il 7 novembre 2022, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, avrà luogo la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali al Principe Alberto II di Monaco.

«Tale conferimento – si legge in una nota – rappresenta l’esito di un percorso avviato alcuni anni addietro, e più volte rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. Il Principe Alberto II di Monaco costituisce, oggi, un punto di riferimento internazionale per le attività promosse ed i programmi sostenuti e finanziati in materia di salvaguardia della Natura e dell’Ambiente. Rilevante e significativo, in particolare, è il suo impegno verso le foreste in generale e segnatamente verso le attività di ricerca inerenti lo studio, l’analisi, la sperimentazione e la promozione di modelli di gestione sostenibili e orientati alla tutela degli eco-sistemi forestali e alla difesa della biodiversità».