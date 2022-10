Loizzo: «Auguri al governo Meloni, felici per Salvini vice premier»

il messaggio

«Faccio gli auguri alla presidente Meloni che entra nella storia come prima donna premier Italiana e sono felice per la scelta di Salvini come vice e per gli importanti ministeri dati al nostro partito». Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega. «Dopo la presidenza della Camera arrivano altri riconoscimenti importanti per il nostro partito – prosegue Loizzo – e si assegna un ruolo chiave al nostro segretario nazionale. Sono certa che alle infrastrutture Salvini saprà dare risposte anche alle tante emergenze del Sud, così come confido in un ottimo lavoro negli altri settori dì nostra pertinenza, iniziando dalla disabilità. Ora è il tempo del lavoro e delle sinergie – conclude Loizzo – e del senso di responsabilità per il Paese».