Sanità, il Tar sospende la sottoscrizione dei contratti con le cliniche private

IL PROVVEDIMENTO

CATANZARO Il Tar Calabria ha sospeso la sottoscrizione dei contratti delle cliniche private. Accogliendo un ricorso della IGreco Ospedali Riuniti, assistita dall’avvocato Alfredo Gualtieri, in particolare, i giudici amministrativi hanno sospeso gli effetti del decreto, il numero 133 (come rettificato dl successivo 137) con cui lo scorso 18 agosto la struttura commissariale guidata dal governatore Roberto Occhiuto aveva fissato i livelli massimi di finanziamento alle Asp per l’acquisto di prestazioni erogate dalla rete di assistenza ospedaliera privata accreditata. Il decreto fissava al 4 novembre la data per la sottoscrizione dei contratti tra le Asp e gli erogatori privati. Il Tar invece ha disposto in via cautelare il differimento di questo termine «sino all’udienza camerale per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare», udienza camerale già programmata per il 16 novembre. (redazione@corrierecal.it)