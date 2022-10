Rose conferisce la cittadinanza onoraria a Ludovico Docimo: «Eccellenza nazionale»

il riconoscimento

ROSE Ludovico Docimo non è solo il presidente della società italiana di chirurgia e chirurgo di fama mondiale ma anche cittadino legato a Rose da un amore eterno.

Così il sindaco Roberto Barbieri ha illustrato la seduta del consiglio comunale di Rose in cui è stata conferita all’unanimità la cittadinanza onoraria all’accademico napoletano.

Ordinario di chirurgia a soli 41 anni, presidente dei chirurghi italiani, autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche, Ludovico Docimo è figlio di Rocco Docimo, direttore storico della scuola di specializzazione in chirurgia dì Napoli, e nipote di Ludovico, insigne medico chirurgo, entrambi nativi di Rose.

Nel suo intervento Ludovico Docimo ha ricordato il legame indissolubile con il comune, la casa di famiglia in campagna,il battesimo del figlio Rocco proprio a Rose, la bellezza di un luogo che per il padre aveva una sacralità. «Noi calabresi siamo gente di ingegno e dì laboriosità – ha detto Docimo – e dobbiamo combattere gli stereotipi di un’immagine ingiusta. Non ho avuto la gioia di conoscere mio nonno Ludovico ma l’ho amato ancora più attraverso il racconto dei miei concittadini di Rose. Il legame tra la mia famiglia e questo meraviglioso comune è indissolubile».

Presenti alla cerimonia i fratelli dì Ludovico Docimo, Raffaella, ordinario a Tor Vergata, Gianni, associato alla Federico II e Patrizia, apprezzato manager.