Basket, ribaltone Lamezia sul Mondragone (75-70)

LAMEZIA TERME Primo tempo di marca Uchenna, secondo tempo ribaltone di squadra per il Basketball Lamezia, che ridimensiona il top scorer avversario nei 20 minuti finali e porta a casa la seconda vittoria stagionale casalinga. Nella sfida di alta classifica tra fenici e dragoni un volto nuovo per parte: nei calabresi il centro Seye parte in panchina, nei campani il ritorno di Jelicic subito tra i titolari,

A metà primo quarto gara che si conferma fisica, con sostanziale equilibrio (8-6) e coach Fabbri a chiamare un primo time out per riordinare le idee. A 2:44 dal primo intervallo è coach Di Martino a fermare il gioco, con Uchenna negli ospiti autore di 11 dei 15 punti messi a referto problema numero 1 da arginare con una lunghezza da recuperare. Ulteriore problema la condizione fisica precaria di Kobets, con l’atleta ucraino ad alzare bandiera bianca dopo aver provato a giocare sul dolore per qualche minuto in campo. Ancora un tiro di Uchenna (15 punti per lui in 10 minuti) sulla sirena chiude il primo quarto sul 18-21.

Secondo quarto che inizia con un tecnico per parte (Uchenna e Monier) a causa di proteste, ma sono gli ospiti a provare un primo allungo (18-29) che costringe coach Di Martino al primo time out a 6:53 dall’intervallo. Lamezia recupera fino al 33-37, gettando alle ortiche un tiro a metà campo con 6 secondi sul cronometro, ma ancora Uchenna mette dentro una tripla da metà campo a fil di sirena che sigla il 33-40 ed i 22 punti personali del numero 17 ospite (nei padroni di casa nessuno in doppia cifra su 6 giocatori andati a segno).

Rientro in campo attaccando a testa bassa per la squadra gialloblu, che nei primi minuti ricuce il gap con un buon impatto di Vita Sadi (41-42), che sigla anche il canestro da sotto che vale il sorpasso (45-43) su cui la panchina ospite ferma il gioco. Fabbri nello specifico cerca di rimettere in partita un nervoso Uchenna, che converte un rimbalzo offensivo nel nuovo pareggio.

Il tiro sulla sirena questa volta è a favore delle fenici, con Datouwei che sigla il 51-50 con cui si va all’ultimo riposo.

Arrivata a 5 lunghezze di vantaggio, Lamezia ritrova fiducia recuperando con più intensità in difesa e trovando anche qualche canestro con fallo in attacco. Mondragone però vuole tornare in partita, Comollo trova la tripla (63-60), Biasich rompe il proprio digiuno con un conclusione fuori equilibrio da dietro l’arco e Vita Sadi da sotto riallunga (68-63), nuovamente Comollo dalla lunga distanza riporta i suoi a -2 con 3 minuti da giocare.

Ultimo minuto con Molinaro che da dietro l’arco riporta avanti le fenici (72-69), Vita Sadi realizza un libero su due (73-69), Comollo fa lo stesso (73-70), Molinario sbaglia entrambi i tiri dalla linea della carica ma Vita Sadi pesca il rimbalzo e fallo che vale gli ultimi due liberi della gara che chiudono l’incontro sul 75-70.

Domani prossima trasferta in casa del Potenza, altra compagine che ambisce al salto di categoria nelle cui fila c’è anche l’ex Spasojevic.

Il tabellino

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA – FUGIGRENO CENTRO BASKET MONDRAGONE 75-70 (18-21, 33-40, 51-50)

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Biasich 3, Molinario 10, Monier 11, Datouwei 13, Seye 7, Vita Sadi 21, Kobets , Lopez , Miscimarra, Labovic 8, Tagliano 2, Privitera. Coach: Di Martino.

FUGIGRENO CENTRO BASKET MONDRAGONE: Pagliaro, Stivaletta 2, Marinovic 8, Comollo 13, Uchenna 24, Ourobagna 11, Jelicic 12, Criaccio, Star, Jeffry, Marziali.

Coach: Fabbri.