Cosenza, verso l’istituzione dell’Ambito di area urbana per il trasporto pubblico locale

COSENZA «L’istituzione dell’Ambito Territoriale di area urbana per i servizi di trasporto pubblico locale e quel che ne conseguirà, in termini di economicità, efficacia ed efficienza degli stessi servizi per i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, rappresenta un passaggio ineludibile e di assoluta importanza che potrà segnare una svolta in tutto il sistema della mobilità del nostro territorio».

Ad affermarlo è il Sindaco Franz Caruso in vista della seduta del Consiglio comunale nel corso della quale si procederà all’approvazione dello schema di convenzione che ha ad oggetto la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale nell’Ambito Territoriale, attraverso l’istituzione dell’Ufficio comune tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

«L’obiettivo di pervenire ad una gestione condivisa del trasporto pubblico locale, così come è stato uno dei punti fondanti del nostro programma che ci ha condotti alla guida del Comune di Cosenza, resta – ha aggiunto Franz Caruso – uno dei punti di forza dell’azione amministrativa che abbiamo intrapreso e che non si fermerà all’atto formale che sarà licenziato mercoledì in Consiglio comunale, ma dovrà, necessariamente, andare oltre. Un ulteriore momento sarà, come diretta conseguenza dell’accordo di collaborazione firmato con l’Università della Calabria e con il Rettore, prof.Nicola Leone, l’elaborazione del Piano Urbano dei trasporti (PUT) e del PUMS, il Piano urbano della mobilità sostenibile, anche questi punti qualificanti dell’azione amministrativa che stiamo portando avanti».

«L’aspetto rilevante – ha sottolineato dal canto suo l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Viabilità e Trasporti, Damiano Covelli – è che con l’approvazione in Consiglio comunale dell’atto con il quale il civico consesso sarà chiamato ad approvare lo schema di convenzione, conferendo al Sindaco l’autorizzazione a sottoscriverla, si guarderà non più ai municipalismi, ma ad un interesse più collettivo che abbraccia l’utenza più vasta dei tre comuni contermini. Lo step immediatamente successivo – ha aggiunto Covelli – sarà la predisposizione del PUT e del PUMS dai quali deriverà la possibilità di migliorare sensibilmente i servizi del trasporto pubblico locale e di ottimizzarli. “Gli obiettivi che intendiamo perseguire – hanno sottolineato il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Covelli – vanno dal miglioramento dell’accessibilità al territorio, alla riduzione degli impatti ambientali, a garantire una più adeguata ed attenta sicurezza stradale e qualità della vita, utilizzando le sinergie tra le istituzioni sul terreno di una collaborativa pianificazione tra loro”. Sindaco e Assessore hanno poi ribadito la centralità del ruolo della città di Cosenza. “Il comune di Cosenza – hanno aggiunto – sarà capofila ed avrà un ruolo significativo anche nella gestione dell’Ufficio Comune dell’Area Urbana cui sarà demandata la gestione associata delle funzioni tecniche e amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale delle Amministrazioni che compongono l’Ambito territoriale. Esprimiamo soddisfazione – hanno dichiarato, infine, il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Covelli – per l’approvazione dell’atto nella competente commissione consiliare riunitasi in mattinata e presieduta dalla consigliera Concetta De Paola».