il gesto

ROMA Italia Viva Calabria scende in campo per la libertà delle donne dell’Iran. È questo il senso – è detto in una nota del partito calabrese – del video realizzato dalle donne del coordinamento regionale e diffuso sui canali social del partito. «L’intento – è scritto nella nota – è quello di mandare, con il taglio di una ciocca di capelli, un segnale di vicinanza e solidarietà a chi in questi difficili giorni sta lottando per realizzare un futuro migliore».

Il video