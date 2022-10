Dissesto Vibo, accolta l’istanza del Comune: l’ente potrà presentare un nuovo Piano di riequilibrio

La decisione

VIBO VALENTIA «Non possiamo che esprimere grandissima soddisfazione per l’esito dell’udienza odierna presso le Sezioni riunite della Corte dei Conti, che ha rigettato le eccezioni della Procura generale ed ha accolto l’istanza del Comune di Vibo Valentia di sospensione del procedimento di valutazione del Piano di riequilibrio, con un rinvio al 18 gennaio 2023». Il sindaco di Vibo Maria Limardo e l’assessore comunale al Bilancio Maria Teresa Nardo danno così notizia del pronunciamento della Corte dei Conti che si è espressa stamane all’esito dell’udienza che faceva seguito a quella dello scorso settembre.

«Una notizia fortemente auspicata – affermano – ma di certo non scontata, che conferma però la correttezza del grande lavoro svolto dall’amministrazione nel seguire un iter procedurale per nulla semplice, inserito in un contesto normativo in continua evoluzione. La eventuale bocciatura dell’istanza presentata dal Comune avrebbe spalancato le porte ad un secondo dissesto finanziario».

«In virtù di questo rinvio, invece – precisano Limardo e Nardo – l’ente avrà la possibilità di approntare entro fine anno un nuovo Piano di riequilibrio tenendo anche conto dei vantaggi sopraggiunti dalle recenti novità legislative. Grazie anche al decreto Milleproroghe contenuto nella legge di bilancio 2022, infatti, è stata data la possibilità agli enti capoluogo di provincia con situazione finanziaria critica, ma che devono attuare il Pnrr, di poter aderire al “Patto salva città”, col quale è possibile ottenere deroghe e prevedere misure straordinarie di risanamento delle finanze pubbliche».

«Oggi il Comune di Vibo Valentia – sottolineano le due – grazie al pronunciamento della Corte dei Conti – dove l’ente era assistito dall’avvocato Aristide Police – è dunque nella condizione di poter redigere un nuovo Piano di riequilibrio entro dicembre 2022. Una serie di misure che, in ogni caso, dovranno sempre essere vagliate dalla medesima Corte». «Il susseguirsi di norme rispetto a una materia così complessa – spiegano in conclusione il sindaco Limardo e l’assessore e docente Unical Nardo – aveva creato dei dubbi interpretativi su iter e scadenze da seguire, ma il rinvio odierno ha dato ragione alle nostre argomentazioni. Un pronunciamento che ci conforta e conferma che la nostra ostinazione nel perseguire l’obiettivo del risanamento passando da un Piano di riequilibrio è l’unica strada da seguire per porre le basi per un rilancio definitivo della nostra città».