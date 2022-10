Lisa Gabriele, domani si terrà l’interrogatorio di Maurizio Abate

“le malamour”

COSENZA E’ fissato domani, l’interrogatorio di garanzia di Maurizio Mirko Abate, l’ex poliziotto di 50 anni accusato di aver ucciso Lisa Gabriele, nell’ottobre del 2005. Arrestato martedì mattina dai carabinieri della Compagnia di Rende, Abate è accusato dell’omicidio commesso nelle campagne di Montalto Uffugo. La giovane vittima manifestava la volontò di non troncare la propria relazione con l’ex poliziotto, che invece si mostrava particolarmente preoccupato. «Temeva che la moglie potesse sottrargli il figlio», confessa un amico che aggiunge: «Maurizio mi ha telefonato per comunicarmi il ritrovamento del cadavere della Gabriele, l’aveva vista pochi giorni prima. Posso asserire che si sono visti fino a poco tempo prima della morte della giovane, mi parlava continuamente di lei, vedendola come un problema da risolvere».