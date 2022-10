Spaccio, maltrattamenti e guida in stato di ebbrezza, arresti e denunce nel Cosentino

controlli sul terrorio

COSENZA Dal 16 al 20 ottobre scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di mirata attività istituzionale volta a tutelare le fasce deboli, hanno denunciato, tratto in arresto e dato esecuzione a misure cautelari personali nei confronti di diversi cittadini.

I militari, hanno dato esecuzione a tre ordinanze di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini indagati per i delitti di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi nei comuni di Cosenza, Castrolibero e Marano Marchesato tra il mese di maggio dello scorso anno e il mese di settembre appena trascorso.

Nel corso di assidui servizi di controllo del territorio, i militari hanno denunciato due giovani cosentini perché trovati in possesso, senza un giustificato motivo, di strumenti atti a offendere. Nello specifico venivano sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm e un manganello telescopico in metallo.

L’attività operativa della Compagnia di Cosenza, nella giornata del 20 ottobre, è proseguita con l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel comune di Castrolibero, nei confronti di un giovane, indagato per aver commesso delitti in materia di sostanze stupefacenti, e con l’arresto in flagranza di reato, avvenuto a Cosenza, nei confronti di un cosentino che, violando la misura di prevenzione a cui era sottoposto, era stato sorpreso alla guida di un’autovettura alle 04,30. L’uomo all’atto del controllo da parte di militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza, sottoposto ad alcool test mediante etilometro, risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,15g/l e forniva false generalità. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.