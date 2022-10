Furti di auto nel Torinese, arrestato un reggino in flagranza di reato

il fatto

TORINO Recuperate 13 autovetture che risultavano essere state rubate, tra il mese di settembre e il 24 ottobre 2022, nei comuni di Giaveno, Avigliana e Orbassano, nel Torinese. Arrestato in flagranza un uomo residente a Careri, in provincia di Reggio Calabria, che le avrebbe ricevute in consegna per riciclarle. Questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato assieme all’Arma dei carabinieri.

Le indagini svolte dalla squadra di Polizia giudiziaria della Stradale di Torino in stretta collaborazione con i militari della stazione Carabinieri di Giaveno, hanno portato all’arresto dell’uomo, proprio mentre, secondo gli investigatori, stava apponendo, su una di queste vetture, targhe false o appartenenti ad altri veicoli intestati a soggetti residenti in provincia di Reggio Calabria. Le 13 auto recuperate – tutte modello Fiat Panda 4×4, Mitsubishi Pajero e Suzuki – sono state sequestrate dall’Autorità giudiziaria per poi essere riconsegnate, dopo gli accertamenti e i rilievi di rito, ai proprietari.