Antoniozzi: «Fieri della nomina di Wanda Ferro»

la nomina

ROMA «La prestigiosa nomina di Wanda Ferro nel governo ci riempie di gioia e di orgoglio». Lo afferma Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia. «Wanda va al Viminale grazie alle sue doti di equilibrio, onestà, e alle sue competenze. Si tratta di un riconoscimento non solo per il nostro partito calabrese ma per tutta la regione che potrà contare su un’esponente di primo piano nel ministero deputato alla sicurezza pubblica. Siamo certi che l’esecutivo saprà realizzare cose dì grande rilevanza per la nostra regione e salutiamo con favore i provvedimenti sui Rave party».