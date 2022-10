Reggio Calabria, sequestrati prodotti di Halloween non sicuri destinati ai bambini

i controlli

REGGIO CALABRIA Numerosi prodotti destinati a bambini e ragazzi e correlati alla festa di Halloween sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Reggio Calabria nel corso di controlli fatti nei negozi a tutela della sicurezza dei prodotti esposti per la vendita. In un esercizio è stata trovata merce priva dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed è stata riscontrata anche la vendita non autorizzata di prodotti alimentari che sono stati ugualmente sequestrati. Per l’esercente dell’esercizio commerciale, cittadino della Repubblica Popolare Cinese, sono scattate le sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di circa 6.100,00 euro. La merce sequestrata era mancante delle indicazioni dei materiali di costruzione e delle istruzioni in lingua italiana. I prodotti food venduti senza autorizzazione e sequestrati ammontano a circa un quintale per un totale di oltre 2000 pezzi. L’esercente è stato segnalato, per gli accertamenti ed i seguiti di rispettiva competenza, alla Camera di Commercio, al Suap nonché alla Guardia di Finanza.