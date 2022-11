Compenso di 34,50 euro all’ora e spese di alloggio anticipate dalla Regione: ecco il primo contratto collettivo per i medici cubani

i nodi della sanità

CATANZARO Compenso pari a 34,50 euro all’ora, al lordo delle ritenute erariali, e la Regione anticiperà le spese di alloggio, viaggio e tutti gli altri rimborsi. Si concretizza l’accordo tra la Regione Calabria e la società cubana Csmc Sa (“Comercializadora de Servizios Mèdicos Cubano”) per l’invio di medici caraibici in Calabria per sopperire alle gravi carenze di organico negli ospedali della regione), e si concretizza nello schema del “primo contratto collettivo e attuativo” dell’intesa sottoscritta ad agosto, schema di contratto approvato ieri con il Dca 146 adottato dalla struttura commissariale della sanità calabrese guidata dal governatore Roberto Occhiuto. L’atto (scaricabile alla fine dell’articolo) rende in pratica operativo l’accordo Regione Calabria-Csmc descrivendone le modalità di esecuzione.

Lo “stato dell’arte” dell’accordo

C’è anche una “fotografia” dello stato dell’arte del procedimento, che ha già compiuto alcuni step: la Csmc ha aperto a Roma una sede di rappresentanza con unità locale a Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia, ha «provveduto – si legge nel Dca – ad effettuare un’accurata selezione i proprio personale medico specialistico secondo le esigenze della Regione», la quale a sua volta ha nominato una commissione di valutazione dei curricula dei professionisti cubani forniti dalla società caraibica, che ha già valutato «positivamente» i curricula di un primo gruppo di 41 medici. «È in corso – spiega poi il Dca – tra la Regione Calabria, l’Università della Calabria e l’Università di Tor Vergata quale Ente terzo extra-regionale, ciascuna per le proprie competenze istituzionali, una intesa di collaborazione nei processi di integrazione dei professionisti esteri in questione, anche in vista della misurazione degli effetti della presente iniziativa sia in termini di efficientamento dei servizi sanitari regionali, che di capacità di inclusione socio-professionale dei cittadini extra Ue. Non si esclude la possibilità di eventuali altre forme di collaborazione con altri enti e/o Università nazionali».

Occhiuto firma l’accordo con la società cubana Csmc

Le regole fissate nel contratto attuativo

Nel dettaglio, lo schema di contratto collettivo e attuativo dell’accordo di agosto, contratto finalizzato alla «contrattualizzazione di un primo gruppo di 41 medici professionisti cubani appartenenti al Servizio sanitario nazionale cubano» stabilisce una serie di regole, anche stringenti. Anzitutto, si dispone che «al fine di garantire la libera volontà di partecipazione al programma di cooperazione sanitaria dei medici oggetto dell’accordo internazionale, Csmc Sa dovrà fornire copia della dichiarazione individuale di disponibilità di accettazione dell’incarico professionale, accettazione che dovrà essere personalmente reiterata dai medici cubani alla firma del contratto individuale con le Aziende del Servizio sanitario regionale». I medici – è previsto nello schema – «saranno contrattualizzati dalle Aziende del Servizio sanitario regionale nella forma del contratto libero professionale secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La durata dei contratti con i singoli professionisti è a tempo determinato e non potrà superare i limiti temporali previsti dalla normativa italiana in materia». E ancora «il compenso da corrispondere a e per ogni singolo professionista contrattualizzato, sulla base delle tariffe medio professionali e sulla base del calcolo dell’attuale regime impositivo e del calcolo effettuato per costi assicurativi e oneri connessi, secondo le normative e i prezzi correnti in Italia è pari a euro 34,50/ora. Tale compenso è al lordo di ritenute erariali ed è in esenzione Iva ex art 10 Dpr 633/72. La tariffa oraria sopradescritta – si legge ancora nello schema di contratto – rappresenta la trasposizione economica, tenuto conto della modalità professionale individuata, di quanto previsto dall’accordo quadro che individua in euro 4.700,00 l’importo della retribuzione mensile per ciascun medico». Infine, si dispone che «le spese per ogni singolo medico di alloggio, viaggio e tutti gli altri rimborsi previsti dall’accordo quadro saranno anticipate dalla Regione Calabria secondo i regolamenti tariffari della Regione Calabria e quanto specificato nell’accordo quadro» e che «la copertura assicurativa per responsabilità civile sarà garantita dalle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria, ad eccezione dell’assicurazione per colpa grave che rimane a carico del professionista». (c. a.)