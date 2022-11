Cosenza, beccato con hashish e cocaina: 39enne in arresto – VIDEO

i controlli

COSENZA Nella prima mattinata del 31 ottobre, a Cosenza, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 39enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti, rinvenendo e sequestrando un involucro contenente 58 grammi circa di hashish, 16 grammi circa di cocaina, suddivisa in 15 dosi, 2 bilancini di precisione e 40 grammi di sostanza da taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.