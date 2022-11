Corigliano Rossano, «bravata» di Halloween: bruciato un dehor in pieno centro

notte di follia

CORIGLIANO ROSSANO Una «bravata». Così gli inquirenti definiscono l’incendio che nella notte di Halloween, tra lunedì e martedì scorsi, ha devastato il dehor di una pizzeria chiusa da qualche mese a Corigliano Rossano, ed esattamente in pieno centro a Rossano, nella centralissima piazza Bernardino Le Fosse.

Sarebbero state innescate, quindi, da una “ragazzata” le fiamme che hanno avvolto parte del gazebo esterno del locale in una notte particolare.

Il fatto è accaduto in un luogo circondato da telecamere ed è presumibile che quegli impianti di video sorveglianza possano essere utilizzati per le indagini.