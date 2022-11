Volo Lamezia-Milano in ritardo di oltre otto ore, disagi per i passeggeri

l’inconveniente

LAMEZIA TERME Giornata da incubo per centinaia di passeggeri diretti in Lombardia. Dovevano raggiungere Milano, ma il volo ha riportato oltre otto ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri mattina, martedì 1 novembre, con il volo Lamezia Milano W65594, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 09,10 e atterrato solamente alle 19,48.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri che, secondo il team di Italia Rimborso potrebbero ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.