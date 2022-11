Camera di Commercio della Calabria centrale, Falbo alla guida

L’elezione

CATANZARO Pietro Falbo è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo. La nomina di colui che guiderà il nuovo ente camerale nato dalla fusione delle due realtà rappresentative delle tre province dell’area centrale della Calabria è avvenuto oggi nel corso del Consiglio della Camera di Commercio che raggruppa appunto i territorio provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Le procedure di voto per l’elezione del Presidente della Camera di Commercio si sono avviate attorno alle 10,30.

Dopo una puntuale e lunga valutazione, le associazioni datoriali più rappresentative di Industria, Commercio, Artigianato ed Agricoltura, hanno individuato appunto in Pietro Falbo, già presidente di Confcommercio area centrale, come nuovo presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Placida (Confagricoltura): «Scelta azzeccata»

Da sinistra Walter Placida ed il neo presidente Pietro Falbo



«Mai scelta fu più azzeccata». Così Walter Placida, presidente di Confagricoltura Catanzaro, esprime grande soddisfazione per la scelta di Pietro Falbo alla

guida della Nuova Camera di Commercio che aggiunge: «Mi lega una amicizia di vecchia data a Pietro Falbo ed una rinnovata collaborazione istituzionale tra le nostre associazioni che abbiamo sempre portato avanti, negli ultimi anni, in maniera proficua e costante». «Non sarà opera facile gestire il nuovo ente – sottolinea Placida – che, se da una parte godrà di un territorio vasto, dall’altra dovrà fare i conti con bilanci e strutture spesso diversi tra di loro. Siamo altresì certi che il Presidente Falbo, il suo Consiglio e la sua prossima Giunta Camerale, saranno in grado di armonizzare al meglio i tre territori provinciali, che nella rinnovata unione troveranno certamente il giusto equilibrio di rappresentanza e di servizi sui territori».

«Nonostante le votazioni di rito – conclude Placida – Falbo è stato salutato da un lungo applauso di acclamazione dall’intero Consiglio Camerale».

Mancuso: «Congratulazioni per la nomina»

«Faccio le mie congratulazioni a Pietro Falbo, per la sua elezione a Presidente della nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia». È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. «In questo tempo di grave crisi che colpisce il tessuto produttivo delle nostre comunità – aggiunge – il nuovo corso dell’Ente Camerale darà senz’altro un ulteriore impulso agli interessi collettivi delle tre province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia».

«Rivolgo un sentito ringraziamento – conclude Mancuso – a tutti gli operatori della Camera di Commercio e alle attività produttive, per il contributo che danno alla crescita dei territori, soprattutto in questa congiuntura di forte disagio economico e sociale, convinto che il confronto leale, la collaborazione e la condivisione delle scelte, siano il presupposto indispensabile per affrontare le sfide del momento».

Ferrara: «Incarico che corona alto spessore professionale»

«Il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, unitamente agli Organismi Direttivi, esprime vivo apprezzamento e fervide congratulazioni per l’elezione di Pietro Falbo a Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia».

«È un prestigioso incarico – afferma Ferrara – che va a coronare un percorso personale e professionale di alto spessore nella consapevolezza che il Presidente Falbo saprà affrontare questa sfida che lo vedrà impegnato in prima linea, rafforzando ulteriormente il sistema camerale, precedentemente guidato in maniera egregia da Daniele Rossi, al quale vanno i miei più fervidi ringraziamenti per essersi assunto, in un momento così difficile per l’economia e per l’intero Paese, un onere e una responsabilità nei confronti del territorio e del sistema delle imprese».

«Sono convinto che – conclude il Presidente Ferrara – l’esperienza associativa, il rigore intellettuale e lo spirito di servizio che hanno sempre contraddistinto il neo Presidente Falbo, renderanno la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone Vibo Valentia un interlocutore qualificato ed un valido punto di riferimento per il sistema economico e per gli attori sociali del territorio. Confindustria con i suoi rappresentanti sarà a fianco del Presidente Falbo con lealtà ed atteggiamento propositivo».