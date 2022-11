Camera dei deputati, anche Galati fa ricorso per un seggio

la battaglia

ROMA È stato presentato il ricorso alla Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati da Giuseppe Galati, già deputato e sottosegretario, calabrese ma candidato nel Collegio uninominale U07 (Carpi) della Circoscrizione elettorale Emilia Romagna della Camera dei Deputati, per la coalizione di Liste Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia, Noi Moderati – Noi con l’Italia Maurizio Lupi – Italia al Centro con Toti – Coraggio Italia Brugnaro – Udc.

Pino Galati, difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo ha impugnato il Verbale di proclamazione degli eletti della Corte d’Appello di Bologna, nella parte in cui è stata proclamato eletto nel medesimo collegio il candidato Andrea De Maria.

Nel ricorso redatto dal legale si contesta la mancata attribuzione al candidato di voti in numerose sezioni del collegio che includeva ben 34 Comuni.

Si richiede l’apertura delle schede nelle sezioni specificatamente indicate con la proclamazione alla Camera del candidato Giuseppe Galati.