“Arturo”, il cane di tutti ucciso a Villapiana con un colpo d’arma da fuoco

il fatto

VILLAPIANA “Arturo” è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco. Arturo era il cane di “tutti” a Villapiana, dove gironzolava nel centro storico.

L’animale è stato ucciso ieri da un proiettile che lo ha colpito al fianco. Un’uccisione brutale, che al momento rimane impunita. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Villapiana, la crudeltà e l’inumanità del gesto, però, restano.

Artuto era di tutti ma una persona se ne prendeva cura in modo particolare, offrendogli del cibo, tenendolo pulito ed al caldo quando c’era da proteggerlo dalle intemperie.

Intanto sui social monta forte l’indignazione. «Arturo è stato ucciso da una bestia. Non ci sono altri modi per definire chi ha compiuto un gesto insensato e privo di ogni giustificazione», scrive un utente Facebook. «Siete gente troppo piccola… spero solo che la verità venga a galla», sottolinea un’altra persona. (lu.la.)