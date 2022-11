serie b

ROMA Non basta il cambio d’allenatore al Cosenza per invertire la rotta. La prima di Viali da tecnico rossoblù (e prima in serie B) si chiude con una sconfitta netta a Pisa. L’undici bruzio non ha mai dato l’impressione di poter giocare alla pari con i padroni di casa, che si sono portati sul 3-0 prima del gol della bandiera siglato da D’Urso. Queste le reti: nel pt 12′ Morutan, 50′ Masucci; nel st 18′ Morutan, 37′ D’Urso.